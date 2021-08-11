صورة وتعليق من راموس على قدوم ميسي

2021/08/11 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحّب الوافد الجديد إلى باريس سان جرمان الفرنسي، قلب الدفاع الإسباني سيرخيو راموس، الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي بزميله الجديد وغريمه القديم في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل مؤخراً إلى صفوف نادي العاصمة الباريسية.

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