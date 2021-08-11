محلل سياسي: ما لم يكن هناك استقرار داخلي لن يكون هناك حل للمشكلات الخارجية

2021/08/11 | 23:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، حيدر حميد، اليوم الاربعاء، ان مشكلة العراق في نظامه السياسي الضعيف والذي ينتج حكومة ضعيفة، لافتا ان ما لم يكن هناك استقرار سياسي داخلي لن يكون هناك حل للمشكلات الخارجية.وقال حميد في برنامج حصاد الايام ان” الحكومة العراقية تتخذ مسارات عديدة من اجل الحوار مع دول الجوار”، موضحا ان “العراق […]

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