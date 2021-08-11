أمين بغداد: زيارة الكاظمي إلى كربلاء اعطت دافعاً لمديري البلدية لتطبيق القانون

2021/08/11 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد أمين بغداد علاء معن، ان زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة كربلاء المقدسة أعطت دافعا لمديري البلدية لتطبيق القانون.وقال معن لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، أن "أمانة بغداد واجهت تحديات كبيرة في موضوع التجاوزات"، مبينا أن "التجاوزات في العاصمة توزعت على تجريف الأراضي الزراعية وتحويلها إلى سكنية وكذلك المخالفات على الأرصفة والأبنية".وأضاف، أن "زيارة الكاظمي إلى محافظة كربلاء أعطت دافعاً لمديري البلدية لتطبيق القانون"، مشددا على "ضرورة أن يطبق القانون بصورة حازمة للحد من التجاوزات".ودعا، القوات الأمنية إلى "مساندة كوادر أمانة بغداد بخطة رفع التجاوزات".

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