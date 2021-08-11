كلما زاد خوفُك من الدين؛ نقص إيمانُك! - محمد عبد المجيد

2021/08/11 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_المجيد أعياني البحثُ كثيرًا في المدخل للتطرف، وتسهيل الإرهاب، وصناعة الترهيب؛ فإذا به على مرمى حجر من صلواتنا ومناسكنا و..



تفسيراتنا!الدين رسالة حُب، وقصيدة غزل، ووصف للجَمال، ووعود لا نهائية بمكافآتٍ سماوية من خالق الكون العظيم؛ فلما وُضِعَ بين أنامل مازوخية، وشفاه سادية تمكّن من تحويل الزهور إلى سيوف، والكلمات إلى سلخانات!عندما اختار رجالُ الدين التفسيرَ بأنفسهم قرؤوا ما بها من شرور، ووحشية، و ......





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