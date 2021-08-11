النسبية والمناعة العقلية! - طلال الربيعي

2021/08/11 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي يقول البعض إن كل الامور نسبية ووجهات نظر وليس هنالك حقائق مطلقة.



وبالتالي يتساوى الكذب مع الصدق, الفساد مع النزاهة, احتلال الأوطان مع تحريرها, اليسار مع اليمين, التقدم مع التخلف وهلم جرا.



وبذلك الا يحق لنا التساؤل: ألا تعني بذلك النسبية انهيارا في القيم والأخلاق المبادئ؟ ليس هنالك ضوابط ومعايير مطلقة, وليس هنالك معنى لاحترام حقوق الإنسان من نقضها, فكل الأمور ستكون سيان.



ولذا لا داع ......





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