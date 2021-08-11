في مواجهة عدوانية الأوساط اليمينية واللوبي الصهيوني / مؤتمر الاشتراكيين الديمقراطيين الأمريكيين.. مزيدٌ من النمو وتطورٌ في الأداء - رشيد غويلب

2021/08/11 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب في أيام 7 - 8 آب الحالي عقد الاشتراكيون الديمقراطيون الأمريكان مؤتمرهم الدوري، الذي يعقد كل سنتين، وبسبب وباء كورونا، شارك 1500 مندوب عبر الفضاء الافتراضي.



وركز المشاركون على مناقشة السياسة الواجب اتباعها في عهد الرئيس الأمريكي بايدن.



وشهد المؤتمر التصويت على جملة من المقترحات المتعلقة بسياسة المنظمة، وأخرى تتعلق بهيكلها التنظيمي، كان أبرزها تشكيل لجنة سياسية وطنية تضم 16 عضوًا، لإدارة العمل اليوم ......





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