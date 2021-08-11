جريمة مروعة!!.. اعتداء على طفل وقتله ثم رميه ببئر جافة بأحد مساجد كردستان

2021/08/11 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جريمة مروعة لطفل قتل في أحد مساجد إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "الطفل راويژ قادر سعدي وهو تلميذ عثر على جثته في بئر جافة داخل أحد المساجد في حي السراي بمدينة حلبجة بعد فقدانه مساء أمس".

وأضاف أن "الجثة بدت عليها آثار الضرب"، مبيناً أنه "قد تم إلقاء القبض على القاتل وتسليمه للقضاء".

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