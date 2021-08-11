عمليات البصرة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

2021/08/11 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأربعاء، رسالة عاجلة إلى مواطني المحافظة.

وقال قائد العمليات، اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم): :ندعو المواطنين التعاون مع القوات الأمنية من الناحية الأمنية والصحية".

وأضاف الماجدي، أن "شهر محرم الحرام له خصوصية ويعد من اهم الشعائر الدينية على قلوب البصريين"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية وضعت الخطط الكفيلة لحماية المعزين خلال العشرة الأولى من شهر محرم الحرام".

وأكد قائد العمليات، على "ضرورة الأخبار عن الحالات المشبوهة وعدم السماح للعجلات والدراجات النارية الاقتراب من سرادق العزاء والمواكب الحسينية وعدم فتح القطوعات وغلقها دون الرجوع إلى القوات الأمنية".

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