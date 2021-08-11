امين بغداد : العاصمة بحاجة الى رفع التجاوزات ونحن نواجه معوقات كبيرة

2021/08/11 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال امين بغداد علاء معن ان العاصمة بحاجة الى رفع التجاوزات ونحن نواجه معوقات كبيرة .واضاف معن في تصريح متلفز :"هناك اعتداءات سافرة على مطبقي القانون في الامانة , مبينا ان هناك انواعا عديدة من التجاوزات وتحتاج الى جهد للقضاء عليها ".وتابع :" هناك حملة كبيرة في امانة بغداد لرفع التجاوزات وان تاكيدات رئيس مجلس الوزراء على تحقيق هذا الامر تعطي زخما لنا لتنفيذ هذه الحملة ".ودعا امين بغداد , القوات الامنية الى مساندة امانة بغداد للقضاء على التجاوزات"./انتهى2

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