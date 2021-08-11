بايدن يدعو اوبك الى الرجوع عن تخفيض الانتاج

2021/08/11 | 23:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء،منظمة أوبك الى الرجوع عن تخفيض الانتاج.وقال / حسب بيان للبيت الابيض / أن : تخفيضات الإنتاج التي أجرتها منظمة اوبك أثناء الجائحة يجب الرجوع عنها.واكد بايدن ان : أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرتفعة بدرجة تخلق وضعاً مؤلماً للأسر العاملة.وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن : اتصالاته مع أعضاء منظمة أوبك وحلفائهم من منتجي النفط مستمرة، وتهدف إلى تواصل طويل الأجل وليس بالضرورة إلى استجابة فورية.واضاف ان : أوبك لديها إمدادات إضافية متاحة ولم يطلب من منتجي النفط الأمريكيين زيادة إنتاجهم.واشار الى ان : إدارة الرئيس جو بايدن تحث أوبك وشركاءها المنتجين للنفط على تعزيز الإنتاج.وتابع ان : الإنتاج الحالي ببساطة لا يكفي، وقد يهدد التعافي الاقتصادي العالمي الجاري./انتهى3

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