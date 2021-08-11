2021/08/11 | 23:34 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجات الحرارة تعود للارتفاع في العراق وتنخفض بهذا الموعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/11 | 23:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجات الحرارة تعود للارتفاع في العراق وتنخفض بهذا الموعد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجات الحرارة تعود للارتفاع في العراق وتنخفض بهذا الموعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).