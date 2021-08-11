الشرقي: الطفل عندما ينمو لدى طرف واحد جبرا سيحتاج الى معالجة نفسية

2021/08/11 | 23:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد ممثل الحملة الوطنية لتعديل قانون 57، باسل الشرقي، اليوم الاربعاء، ان القانون كان رصينا الا انه تم تعديله كأحكام حضانة تعديلا اخرجه من جانبه الانساني، مبينا ان الطفل عندما ينمو لدى طرف واحد جبرا سيحتاج الى معالجة نفسية لانه خرج من وضعه الطبيعي.وقال الشرقي في برنامج حصاد الايام ان “همنا الوحيد مصلحة […]

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