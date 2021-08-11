ديوان الوقف السني يصدر قراراً بشأن رواتب عقود الحراسات (وثيقة)

2021/08/11 | 23:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن ديوان الوقف السني، الأربعاء، زيادة رواتب عقود الحراسات وتوحيدها بمقدار 400 ألف دينار.

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واظهرت وثيقة طلب مقدمة لرئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش اطلع عليها "ناس"، (11 آب 2021)، موافقة الأخير على الطلب الذي جاء فيه "يرجى التفضل بالموافقة على توحيد رواتب الحراس في دائرة المؤسسات الدينية والخيرية إلى راتب مقداره 300 ألف دينار شهرياً ابتداءً من تاريخ 1 أيلول 2021".

ونصت الوثيقة على موافقة رئيس الديوان للطلب أعلاه المتضمن توحيد الرواتب وبقيمة 400 ألف دينار.

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