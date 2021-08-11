طقس العراق.. سحب رعدية وأمطار متفرقة يرافقها انخفاض بدرجات حرارة

2021/08/11 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤآت الجوية، الاربعاء، الى أن السحب الرعدية الحملية تنشط في مناطق غرب وشمال غرب العراق في في الوقت الحالي.

المتنبئ الجوي، صادق العطية، قال في منشور له على فيس بوك، تابعه NRT عربية، (11 آب 2021)، أن "السحب الرعدية الحملية تنشط في مناطق غرب وشمال غرب البلاد حاليا، وتستمر طوال الليلة ويوم غد الخميس ايضا".

وأضاف، أن "السحب الرعدية ستشمل مناطق اخرى من مدن الشمال والغربية"، مرجحا أنه "ربما تشمل محافظة صلاح الدين ايضا، وتنتهي الحالة الجمعة قبل الظهر".

وفي الحديث عن درجات الحرارة، أوضح العطية، أنه "درجات الحرارة ترتفع يومي الخميس والجمعة ثم تعود للانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم السبت المقبل".

H.J.H

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