العراق: مقتل وإصابة 4 اشخاص اثر شجار مسلح بين عائلتين

2021/08/11 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في ديالى، الاربعاء، بمقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين اثر شجار مسلح نشب بين عائلتين في اطراف قضاء بلدروز شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (11 اب 2021)، ان الشجار نشب بسبب حادث مروري، مشيرا إلى ان الاجهزة الامنية قامت بتطويق مكان الحادث.

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