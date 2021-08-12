2021/08/12 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني ضبط اعتدة واسلحة والقبض على مبتز الكتروني وتاجر مخدرات في الانبار.وذكرت في بيان ان : قوة مشتركة قامت بتنفيد عدة عمليات أمنية في الرمادي والفلوجة والكرمة وصحراء الحريجية بالانبار تم خلالها ضبط ٧٤ عبوة ناسفة مختلفة و٥٧ صاعق تفجير و١٨ قنبرة هاون مختلفة و٨ صواريخ و٤ مقذوفات .واشار البيان الى انه تم القبض على احد الاشخاص يقوم بابتزاز المواطنين الكترونيا .و على تاجر مخدرات بحوزته ٢٠٠ حبه مخدرة نوع قبرصي.واوضح البيان انه تم تفجير الاسلحة والاعتدة موقعيا من قبل مفارز هندسة الفرقة، واحالة المبتز وتاجر المخدرات الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم ./انتهى3

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