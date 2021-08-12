مقتل وجرح اربعة اشخاص في خلاف بين عائلتين بديالى

2021/08/12 | 00:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قتل شخص واصيب ثلاثة آخرون في خلاف بين عائلتين شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقي للانباء / نينا / ان خلافا نشب بين عائلتين في منطقة السواعد بضواحي قضاء بلدروز شرق بعقوبة بسبب حادث مروري تسبب به سائق دراجة نارية اصيبت على اثرها طفلة .مبينا ان الخلاف تطور الى استخدام اسلحة نارية اسفر عن مقتل وجرح اربعة اشخاص ./انتهى

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