الجبوري: اسباب الطلاق ليس سهولة حضانة الطفل وانما هو العنف الاسري

2021/08/12 | 00:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بينت رئيس منظمة المرأة والمستقبل، ندى الجبوري، اليوم الاربعاء، اسباب الطلاق ليس سهولة حضانة الطفل وانما هو العنف الاسري، لافتة ان هناك لوبي كبير ثقافي ونسوي جزء منه سياسي لديهم وجهة نظر في تعديل القانون.وقالت الجبوري في برنامج حصاد الايام، انه “يجب ان تراعى ظروف المحضون باعتباره لا يستطيع المطالبة بحقوقه الاسرية”، مبينة […]

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