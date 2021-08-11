الكاظمي للمتهم بقتل مدير بلدية كربلاء: الفاسدون سمحوا لك بهذا

2021/08/12 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلهجة غاضبة، خاطب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قاتل مدير بلدية محافظة كربلاء، المهندس عبير الخفاجي، والذي اعتقلته الشرطة العراقية بعد نحو 24 ساعة من قيامه بجريمته.

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