2021/08/12 | 00:23 - المصدر: عين العراق

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الخميس 12 أغسطس 2021 | 12:01 صباحاً

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عمار طعمة: محاولات ازالة الرايات الحسينية في منطقة العامرية تعيد للأذهان النهج الأموي والصدامي البغيض

اكد رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة ان محاولات ازالة الرايات الحسينية في منطقة العامرية تعيد للأذهان النهج الأموي والصدامي البغيض.



وقال طعمة في بيان ان محاولات ازالة الرايات الحسينية في منطقة العامرية تعيد للأذهان النهج الأموي والصدامي البغيض، وتعكس ميولا شاذة لبعث المناهج الاستبدادية المرتكزة على قمع الحريات وارادة الشعوب في مقارعة الظلم والطغيان واساليب امتهان كرامة الإنسان وتؤسس لنشر وترويج ارث السلطات الدموية الإجرامية التي اجمعت الإنسانية المنصفة الحرّة على رفضها واستنكارها الشديد.



واضاف ان هذه الأساليب الخبيثة تسئ وتعارض واضحات احكام الإسلام الأصيل ومبادئه الراسخة التي اجمع عليها المسلمون واعتمدوها معيارا وفرقانا عمليا في تمييز وفرز جبهة الحق والعدل عن جماعة الباطل والظلم والطغيان ، فالأمام الحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة - باجماع المسلمين -ومنار هداية الأحرار وصراط الإصلاح والثورة العادلة، وزمرة الضلال الذين ارتكبوا ابشع وأقسى الجرائم ضد الامام الحسين وأهل بيته واصحابه البررة وأمعنوا في الإجرام بقتل الأطفال والرضع يمثلون بذور مناهج الحكم الظالم والمستبد الذي حكم المسلمين لقرون عديدة ، ولعل هؤلاء المنحرفين الذين يحاربون الامام الحسين عليه ويسعون لطمس ثمار ثورته المباركة ينتمون فكرا وسلوكًا لنفس العصابات الأموية الدموية الحاقدة على رسول الله وأهل بيته (صلى الله عليه واله ).



واشار الى ان الدستور العراقي والقانون النافذ ومرتكزات عقيدة الشعب العراقي المسلم كلها تقتضي المساءلة والمعاقبة القانونية لمن شارك في اثارة هذه الفتنة و ينفخ سموم التفرقة والانقسام بين المسلمين .

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