إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

2021/08/12 | 00:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتمكنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، من احباط مخطط إرهابي لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر المحرم في العاصمة بغداد.وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد والفوج الثاني/ لواء ٥٥ / فرقة ١٧ جيش العراقي وبدلالة الارهابي المعتقل والذي يعمل ضمن مايعرف ولاية العراق قاطع جنوب بغداد وبعد التحقيق والمتابعة الدقيقة تم تحديد مخبأ يستخدمه الارهابيين في منطقة الزيدان غرب بغداد".واضافت، انه "تم العثور على احزمة ناسفة وعبوة لاصقة في المخبأ كان الدواعش يرومون استخدامها في شهر محرم الحرام ضد الشعائر الحسينية".

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