"مو كلتلك راح اقتلك".. نجل مدير بلدية كربلاء يروي حادثة قتل والده

2021/08/12 | 00:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نجل مدير بلدية كربلاء، الخميس، ان والده تعرض للتهديد من القاتل لاكثر من مرة، مستغربا من ردة فعل القوات الامنية المتواجدة في مكان الحادث.

وقال نجل المغدور اليوم (12 اب 2021)، ان "والده تعرض لأكثر من تهديد ولمدة 4 اشهر وكان لديه اثباتات بالصور والفيديو لعملية التهديد."

واضاف ان "البلدية اتفقت مع القاتل قبل مدة بازالة التجاوز وتعويضه، الى انه كان شخصا قاتلا،" مستغربا في الوقت ذاته من امتلاك القاتل لشهادة الدكتوراء لانه جاهل ومتخلف عقليا."

وذكر نجل مدير البلدية انه مستغرب من ردة فعل القوات الامنية التي كانت متواجدة في مكان الحادث وفي وضح النهار."

واشار ان "والده كان يطمح بتغيير كربلاء خلال 4 سنوات قادمة لكنه بقي سنتان وقتل على يد شخص غادر."

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