الحشد يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف مجلس عزاء حسيني ببغداد

2021/08/12 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أحبطت قوات الحشد الشعبي، الاربعاء، مخططا إرهابيا لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، تمكنت من احباط مخطط إرهابي لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر المحرم في العاصمة بغداد".

وأضافت أن "ذلك جاء خلال عملية نوعية قامت بها المديرية بالتعاون مع استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد والفوج الثاني/ لواء 55 / فرقة 17 في الجيش العراقي وبدلالة الارهابي المعتقل الذي يعمل ضمن ولاية العراق قاطع جنوب بغداد"، مبينة أنه "بعد التحقيق والمتابعة الدقيقة استطاعت المديرية تحديد مخبأ يستخدمه الإرهابيون وبدلالة الارهابي المعتقل".

ولفت البيان الى انه "تم العثور على احزمة ناسفة وعبوة لاصقة في منطقة الزيدان غربي العاصمة بغداد، حيث كان الدواعش يرومون استخدامها ضد المجالس الحسينية خلال أيام شهر المحرم الحرام".

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