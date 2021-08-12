الحشد الشعبي يحبط مخططا ارهابيا لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

2021/08/12 | 00:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أحبط الحشد الشعبي مخططاً إرهابياً لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد.وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان ان "مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد والفوج الثاني/ لواء ٥٥ / فرقة ١٧ جيش العراقي وبدلالة الارهابي المعتقل والذي يعمل ضمن مايعرف ولاية العراق قاطع جنوب بغداد وبعد التحقيق والمتابعة الدقيقة تم تحديد مخبأ يستخدمه الارهابيون في منطقة الزيدان غرب بغداد".واضافت، انه "تم العثور على احزمة ناسفة وعبوة لاصقة في المخبأ كان الدواعش يرومون استخدامها في شهر محرم الحرام ضد الشعائر الحسينية"./انتهى3

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