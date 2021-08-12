شرطة كربلاء تنشر اعترافات وصور قاتل عبير الخفاجي

2021/08/12 | 00:51 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، تفاصيل عملية القبض على قاتل مدير بلدية كربلاء، عبير الخفاجي، واعترافاته التي أدلى بها أثناء التحقيقات.

وقالت المديرية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "استطاعت قوة من مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب (خلية الصقور) في كربلاء، وبعملية بطولية بالتعاون مع آمرية الأفواج الفوج الأول تحديدًا، ومشاركة مكافحة الإجرام ومفارز أخرى من قيادة الشرطة".

وأضاف البيان، "كانت حادثة الاغتيال يوم الاثنين أثناء قيام مدير البلدية الشهيد عبير سليم مع كادر إدارة التجاوزات بأداء عملهم المعتاد برفع التجاوز الحاصل على مشروع دوار الإمام الحسين الأول في منطقة المعملجي، كونه تجاوز على الأملاك العامة، إلا أن أحد المتجاوزين رفض إزالة التجاوز وقام بسحب سلاح ناري مسدس نوع (9 طارق ) وقيامه بالرمي بثلاث رصاصات استقرت في صدر المجنى عليه الشهيد المغدور مدير البلدية عبير الخفاجي، وبعد نقله إلى المستشفى استشهد هناك متأثرًا بجراحه، كما أدى إلى إصابة أحد موظفي البلدية بإطلاقه نارية في ساعده وكانت الإصابة طفيفة".

ولفت البيان، أنه "تم تعميم أوصاف القاتل على جميع الأجهزة الأمنية، وبدأ البحث والتحري عنه في عموم المناطق والسيطرات، وكان هذا العمل بتوجيه وإشراف مباشر ومتابعة حقيقية من قبل محافظ كربلاء، وقائدي عمليات وشرطة كربلاء، حتى توصلت القوة الأمنية المشار إليها في أعلاه ونتيجة للمعلومات، إلى مكان تواجده داخل أحد الهياكل في بساتين منطقة الجمالية شمال غرب كربلاء، وضبط المتهم مع السلاح الناري المسدس الذي استخدمه أثناء تنفيذ عملية الاغتيال".

وأشار البيان، أن "المتهم اعترف بأنه لا ينتمي لأي جهة سياسية، بل أن الأمر الذي دفعه لعملية القتل بشكل شخصي وغير متعمد وهو نادم على فعلته هذه، وقد اندفع لهذا الفعل بعد أن شاهد مدير البلدية وكوادر التجاوزات تقوم بمحاولة تهديم العقار الذي يسكن فيه، مما دفعه للقيام بعملية القتل دون وجه حق، وقد أحيل المتهم إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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