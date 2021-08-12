تشيلسي يهزم فياريال بركلات الترجيح ويتوج بلقب السوبر الأوروبي

2021/08/12 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوج تشيلسي الإنجليزي بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على فياريال الإسباني بركلات الترجيح (6-5) بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويندسور بارك.وافتتح تشيلسي التسجيل عبر حكيم زياش في الدقيقة (27)، وعدل فياريال النتيجة عبر جيرارد مورينو في الدقيقة (73).وفي ركلات الترجيح سجل لتشيلسي كل من أزبلكويتا وألونسو ومونت وجورجينو وبوليسيتش وروديجير، وأهدر هافيرتز.بينما سجل لفياريال كل من مورينو وبيرفس وجوميز ورابا وفويث، وأهدر ماندي وألبيول.

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