الحشد الشعبي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

2021/08/12 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، من احباط مخطط إرهابي لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر المحرم في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "خلال عملية نوعية قامت بها المديرية بالتعاون مع استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد والفوج الثاني/ لواء ٥٥ / فرقة ١٧ في الجيش العراقي وبدلالة الارهابي المعتقل الذي يعمل ضمن ولاية العراق قاطع جنوب بغداد، وبعد التحقيق والمتابعة الدقيقة استطاعت المديرية تحديد مخبأ يستخدمه الإرهابيون ".

وواضافت انه "تم العثور على احزمة ناسفة وعبوة لاصقة في منطقة الزيدان غربي العاصمة بغداد، حيث كان الدواعش يرومون استخدامها ضد المجالس الحسينية خلال أيام شهر محرم الحرام".

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