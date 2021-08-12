تشلسي يهزم فياريال بركلات الترجيح ويفوز بكأس السوبر

2021/08/12 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز تشلسي الإنكليزي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، لقب كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم، بفوزه على فياريال الإسباني، بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب وندسور في بلفاست الأربعاء.

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