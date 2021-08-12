تشيلسي يظفر بكأس السوبر الأوروبية بفوزه على فياريال

2021/08/12 | 01:38 - المصدر: بغداد اليوم

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فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره فياريال الإسباني، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 ليتوج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه .

وانتهي الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، تقدم تشيلسي عبر حكيم زياش في الدقيقة (27)، وتعادل فياريال عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة (73).

وبات الألماني توماس توخيل، ثاني مدرب في تاريخ تشيلسي، يُحقق لقبين أوروبيين مع البلوز، بعد چيانلوكا فيالي.

وتخطى النادي اللندني، نظيره مانشستر يونايتد وأصبح ثاني أكثر فريق إنجليزي تحقيقًا للألقاب الأوروبية برصيد 8 القاب بعد ليفربول (13).

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