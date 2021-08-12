تشيلسي الانكليزي يحرز كأس السوبر الاوروبي على حساب فياريال الاسباني

2021/08/12 | 01:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احرز فريق تشيلسي الانكليزي كأس السوبر الاوروبي بكرة القدم ، بفوزه على فياريال الاسباني بفارق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء ، بستة اهداف مقابل خمسة .وانتهى الشوطان الاصليان والاضافيان للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما .كان تشيلسي البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب حكيم زياش في الدقيقة 27 من المباراة ، وادرك جيرارد مورينو التعادل لفياريال في الدقيقة 73 من المباراة التي جرت في ملعب ويندسوربارك في العاصمة الايرلندية بلفاست ./ انتهى

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