المهاجرون العراقيون بين ليتوانيا وبيلاروسيا

2021/08/12 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة أوضاع العراقيين العالقين بين ليتوانيا وبيلاروسيا، وتعليق السلطات العراقية جميع الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا لحين حل الأزمة.

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