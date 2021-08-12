توخيل يدخل تاريخ تشيلسي بإنجاز مزدوج

2021/08/12 | 02:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعدخل المدرب الألماني توماس توخيل تاريخ نادي تشيلسي، بعدما قاده للتتويج بلقب السوبر الأوروبي، على حساب فياريال بركلات الترجيح، مساء امس الأربعاء، على ملعب "ويندسور بارك". وتوج تشيلسي بلقب السوبر الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخه، عقب تغلبه على فياريال بركلات الترجيح (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإنه للعام الثالث على التوالي، ينجح فريق في الفوز بلقب السوبر تحت قيادة مدرب ألماني.جاء ذلك بعدما نال ليفربول اللقب تحت قيادة مدربه يورجن كلوب، قبل أن يسير بايرن ميونخ على خطاه في عهد هانز فليك العام الماضي. كما أصبح توخيل أول مدرب في تاريخ البلوز يتوج بلقبي دوري الأبطال والسوبر الأوروبي، حيث لم يسبقه أحد لهذا الإنجاز.ونجح المدرب الألماني في قيادة الفريق اللندني لقنص لقب دوري الأبطال بنهاية الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.المصدر: كورة

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