الذكري (75) لتأسيس الحزب الشيوعي السوداني(3) - تاج السر عثمان

2021/08/12 | 02:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 أشرنا سابقا الي مقدمات دخول الفكر الاشتراكي والماركسي والفكر الديمقراطي المستنير السودان، وتواصل انتشاره الي أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها ، واتسع دخوله في السودان، وخاصة بعد هزيمة النازية والفاشية، وظهور المعسكر الاشتراكي ، وانتشار حركات التحرر الوطني وسط شعوب المستعمرات للمطالبة بتقرير المصير والاستقلال، علي سبيل المثال : يصف عبد الخالق محجوب تجربته في التوصل للماركسية في دفا ......





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