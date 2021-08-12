إردوغان قد يلتقي زعيم طالبان

2021/08/12 | 02:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، عن أنه قد يلتقي زعيم حركة طالبان في محاولة لإرساء السلام في أفغانستان.

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