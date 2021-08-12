جهاز يفضح أسرار مرتزقة

2021/08/12 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جهاز كمبيوتر لوحي من نوع "سامسونغ" كان أحد مقاتلي مرتزقة "فاغنر" الروسية قد تركه خلفه بعد الانسحاب من أحد المواقع عن فظائع ارتكبتها تلك القوات بحق المدنيين في ليبيا.

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