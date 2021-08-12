2021/08/12 | 04:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء الأربعاء، فرض الشهادة الصحية على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات، وذلك في إطار قيود جديدة تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تفرض "الشارة الخضراء" على الأطفال فوق الثالثة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تفرض "الشارة الخضراء" على الأطفال فوق الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).