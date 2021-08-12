تحطم مروحية تقل 16 شخصا في أقصى الشرق الروسي

2021/08/12 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت مروحية على متنها 16 شخصا بينهم 13 سائحا، الخميس، في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق الروسي، وفق ما أفاد بيان للحكومة المحلية في المنطقة، حيث تم الإعلان عن إنقاذ 9 منهم حتى الآن.

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