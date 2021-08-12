تحذيرات من ازدياد نشاط المنافذ غير الرسميَّة

2021/08/12 | 05:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: علي موفق

حذّر نواب من عدم إنهاء عمل المنافذ غير الرسميَّة في البلاد التي تجاوزت اعدادها ونشاطاتها نظيرتها الرسمية وادت الى تضرر المنتج الوطني، بينما طالبوا بفك التداخل في عمل الهيئات المسؤولة عنها وتطبيق برامج الأتمتة.

وشدد رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية النائب حازم الخالدي على "ضرورة السيطرة على جميع المنافذ الحدودية بما فيها منافذ إقليم كردستان"، مشيرا الى "أهمية واردات المنافذ في تعظيم ايرادات الدولة والخزينة العامة".

واكد "ضرورة إنهاء الفساد في المنافذ الحدودية وتضافر الجهود الأمنية لمساعدة المعنيين في السيطرة عليها لزيادة الايرادات، فضلا عن الإسراع بانجاز مشروع الاتمتة واتخاذ خطوات جريئة في هذا الإطار".

ولفت الخالدي إلى "أهمية مراجعة العقود المبرمة سابقا في إطار إصلاح منظومة المنافذ الحدودية واعتماد الكفاءة والنزاهة في تكليف الأشخاص بإدارة مديريات وأقسام الهيئة بشكل عام".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال العام الماضي، قيادة العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والاضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي، وحث على الإسراع في عملية أتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري

والمالي.

بدوره، قال عضو اللجنة النائب محمد السوداني: إنَّ "هناك مشكلات كبيرة خارج عمل هيئات المنافذ والجمارك"، مشدداً على ضرورة "فرض القانون على المنافذ الحدودية غير الرسمية".

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