العمل: تشغيل 1000 باحث اجتماعي

2021/08/12 | 05:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مصطفى ابراهيم

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، أمس الاربعاء، عن تشغيل ألف باحث اجتماعي، وفق ما بينت آلية قبول وتوزيع المتقدمين لشغل تلك الدرجات.

وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد: إنَّ "عدد المتقدمين لشغل هذه الدرجات الوظيفية بلغ (26) ألف متقدم"، موضحة أنَّ "الهيئة أعدت خطة متكاملة لتوزيع الباحثين المعينين بين المحافظات لأن الغاية من تعيينهم هي دعم اللجان الفرعية في الأقضية والنواحي لتسهيل وصول المستفيدين وكذلك سرعة انجاز البحث الخاص بالبيان السنوي".

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