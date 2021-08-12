2021/08/12 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ، التابعة للأمم المتحدة، تقريرا مقلقا بشأن تأثير التغير المناخي على بعض بقاع الأرض، والذي أكد أن بعضها باتت مهددا بالزوال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعضها عربية.. بلدان مهددة بسبب التغير المناخي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعضها عربية.. بلدان مهددة بسبب التغير المناخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).