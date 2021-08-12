تجريد نائبة برازيلية من مقعدها بعد أن قتلت زوجها

2021/08/12 | 06:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في الكونغرس البرازيلي، الأربعاء، لصالح تجريد نائبة بارزة في صفوفه من مقعدها بعد توجيه السلطات القضائية الاتهام اليها بجريمة قتل زوجها.

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