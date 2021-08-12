2021/08/12 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسرّب أكثر من 100 طن من النفط إلى مياه البحر الأسود، قرب ميناء مدينة نوفوروسيسك الساحلية، جنوبي روسيا، وفق ما أفاد الصندوق العالمي للطبيعة، الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسرب نفطي كبير في البحر الأسود جنوبي روسيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسرب نفطي كبير في البحر الأسود جنوبي روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).