السودان يوافق على تسليم البشير ومطلوبين آخرين للجنائية الدولية

2021/08/12 | 07:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قرّرت الحكومة السودانية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور الى الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية السودانية. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» عن المهدي، لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، الذي يزور السودان قولها «قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية». وذكرت كالة رويترز أنه بعد موافقة الحكومة لا بد أن ينال القرار الموافقة في اجتماع بين الحكومة ومجلس السيادة، الذي يمثل أعلى سلطة حاليا في السودان والمكوّن من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد. ووصل المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي تولى منصبه في حزيران الى السودان الاثنين.



والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية.



وقد عزل وأوقف في نيسان 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده. ويحاكم البشير أمام محكمة سودانية بتهمة القيام بانقلاب عسكري على النظام في حزيران 1989.وكان مجلس السيادة الانتقالي، قد وعد عقب تسلمه الحكم في شباط 2020، بمثول البشير امام المحكمة الجنائية الدولية.



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

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