تحطم مروحية على متنها 16 شخصا أقصى شرق روسيا

2021/08/12 | 07:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة هليكوبتر تقل عددا من السائحين تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا .وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أن المروحية من طراز مي-8 وكان على متنها 13 سائحا إلى جانب 3 من أفراد الطاقم ".وأشارت إلى أنه تم تجهيز طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية مع رجال إنقاذ للوصول لمكان الحادث " .وكشفت الوزارة أن موظفي محمية كرونوتسكي الطبيعية توجهوا بسرعة بواسطة القوارب لإنقاذ ركاب المروحية ".وأكدت الوزارة أن / 8 / أشخاص على الأقل، من بين الـ 16 المتواجدين على متن المروحية نجوا من حادث التحطم "./انتهى2

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