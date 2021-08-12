جامعة ميسان تحرز المركز الثالث والعشرين بين الجامعات العراقية في نشر البحوث العلمية

2021/08/12 | 07:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة /نينا / احرزت جامعة ميسان المركز الثالث والعشرين في عدد البحوث المنشورة في المجلات العلمية الرصينة ضمن مستوعبات سكوبس وكلاريفيت للعام الحالي ٢٠٢١، من خلال الاحصائية المقدمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . وقال رئيس جامعة ميسان الدكتور "عبد الباسط محسن عيال" ، ان هذا الانجاز سيشجع التدريسيين على تقديم بحوثهم ونشاطاتهم ونشرها في هذه المستوعبات للارتقاء بمستوى الجامعة ودخولها في التصنيفات العالميةالمعتمدة ".واوضح مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والدراسات العليا الدكتور "عادل مانع داخل "ان الجامعة نشرت نحو 659 بحثاً علمياً في مستوعبات سكوباس ونحو 325 بحثاً علمياً في كلاريفيت"./ انتهى

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