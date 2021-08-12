رحيل والدة الشهيد كرينة.. - حسن أحراث

2021/08/12 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث رحيل بدلالة الرفض والوفاء..رحلت يوم الأربعاء 11 غشت 2021 أمنا زهرة لخضر، أم الشهيد محمد كرينة، شهيد قضيتي شعبينا المغربي والفلسطيني..رحلت أم الشهيد كرينة..



رحلت في نفس اليوم الذي دُنست وتُدنس فيه أرضنا ببشاعة وأمام أعيننا بالقذارة الصهيونية.



إنه رحيل بدلالة الرفض والوفاء..إنه رحيل يُذكرنا بمسؤولية رفض التطبيع المتواصل من طرف النظام على جميع المستويات مع الكيان الصهيوني..



فالزيا ......





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