"الغذاء والدواء" الأميركية تستعد لإطلاق "الجرعة المعززة" من لقاح كورونا

2021/08/12 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط عودة تفشي فيروس كورونا المستجد وتحديدا متحور دلتا، تعتزم إدارة إدارة الغذاء والدواء الأميركية بتعديل تصاريح الاستخدام الطارئ للقاحي "فايزر" و"موديرنا"، وذلك للسماح للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بالحصول على جرعة ثالثة، بحسب شبكة "ان بي سي".

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