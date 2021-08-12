فيسبوك يحاصر «الجيوش الالكترونية»

2021/08/12 | 07:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

كشف مركز الاعلام الرقمي العراقي، أمس الأربعاء، عن سياسة جديدة بدأتها شركة فيسبوك لمواجهة الجيوش الالكترونية في البلاد.

وأعلن مركز الاعلام الرقمي العراقي عن سياسة جديدة لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لمواجهة الجيوش الالكترونية في العراق، موضحا ان «شركة فيسبوك قررت تقييد المعلنين السياسيين على المنصة في العراق وعدم الموافقة على اي اعلان سياسي الا بعد حصول المُعلن على ترخيص من الشركة لغرض الاعلانات السياسية حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ في ايلول المقبل» قبل شهر من موعد الانتخابات العراقية المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل.

واضاف المركز، في تقرير، ان «فيسبوك لن يسمح للاعلانات السياسية الا اذا كان مصدرها من داخل البلاد لمنع التأثيرات الخارجية على نزاهة الانتخابات في البلاد، كما سيتعين على المعلنين تأكيد هويتهم الرسمية الصادرة من الحكومة العراقية لكي يتم قبول الاعلان».



واكد المركزان «الاعلانات السياسية والمبالغ التي تم انفاقها ستوثق في مكتبة الاعلانات في فيسبوك كما حصل في باقي الدول التي اجريت فيها الانتخابات حيث سيتمكن المواطنون من الاطلاع على كل الاموال المنفقة من كل مرشح وحزب على اعلاناته في منصات فيسبوك وتفاصيل وصول الاعلان والشريحة المستهدفة وستظهر حتى لو نشرت من صفحات غير الصفحة الرسمية للمرشح او الحزب».



ورحب المركز الرقمي بقرار فيسبوك وخطوته الجديدة، مؤكدا على اهمية بذل جهد اكثر لحماية المواطن في العراق من الاخبار المزيفة والتي تنتشر بشدة مع اقتراب الانتخابات.



ونوه الى انه بهذه الاجراءات فان الصفحات التي تديرها الجيوش الالكترونية التي مهمتها تشويه الخصوم السياسيين ستتوقف عن العمل ولن تتمكن من النشر حتى لا يتم فضح عائديتها والجهات التي تديرها وتمولها.

من جانبه، قال المحلل في مركز الاعلام الرقمي، مؤمل الجبوري، ان فيسبوك لن توافق على ترخيص الاعلانات السياسية الا بعد ان يصرح المُعلن بالجهة التي تمول الاعلان حيث ستظهر عبارة «الاعلان ممول من الحزب الفلاني» أو «الاعلان ممول من حملة المرشح الفلاني» حتى لو كان الاعلان منشور على صفحة عامة غير صفحة الحزب او المرشح ولن يعمل الاعلان الا بعد ان تقوم فيسبوك بالتحقق من عائدية الاعلان للحزب او المرشح .

وكان المركز قد طالب مؤخرا فيسبوك بالغاء الاعلانات السياسية التي يتم استثمارها في التسقيط والتشويه السياسي كاشفا عن ظهور عشرات الصفحات الممولة على منصة فيسبوك والتي تزعم وتقدم نفسها على انها وكالات اخبارية متخصصة في نشر اخبار تتعلق بالاحداث العراقية في حين انها جزء من جيوش الكترونية .

واشار الى قيام بعض صفحات الفيسبوك في العراق بتغيير اسمائها واختيار اسماء اخرى لسياسيين او مرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.

واوضح المركز ان التغيير يأتي كبديل لعمل صفحة جديدة حيث يستفيد السياسي الذي اصبحت الصفحة باسمه من عدد الاعجابات السابقة للصفحة من اجل الترويج لنشاطاته بدلا من البدء من الصفر .



وأضاف ان عددا من هذه الصفحات تقوم بحيلة حتى تتجنب وصول اشعار لمتابعي الصفحة بتغيير الاسم، من خلال تقديم طلب بتغيير اسمها ثم اخفاء الصفحة وبعد ذلك يقوم بحظر العراق من متابعي الصفحة حتى لا يصل اشعار بتغييرها الى متابعيها العراقيين ثم بعد ذلك يتم رفع الحظر وتظهر مجددا للنطاق الجغرافي العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يحاصر «الجيوش الالكترونية») نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يحاصر «الجيوش الالكترونية») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).