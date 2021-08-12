ترأسه الفريق عماد محمد محمود وكيل الوزارة لشؤون الشرطة .. الداخلية تعقد «مؤتمراً موسعاً» لبحث تداعيات الانتحار وتأثيره على المجتمع

2021/08/12 | 07:39 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

عقدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، أمس الاربعاء، مؤتمرا موسعا لبحث تداعيات ظاهرة الانتحار وتأثيرها على المجتمع العراقي. وذكرت الوكالة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «الفريق عماد محمد محمود وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ترأس مؤتمراً موسع اقامته وكالتنا تحت شعار (توحيد الرؤى الخاصة بحالات الانتحار) وبحضور اللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والاعلام وعدد من قادة الوكالة واستاذة واخصائيين وأكاديميين من الجامعات العراقية وممثل عن وزارة الصحة ومفوضية حقوق الانسان».

وأضاف البيان، ان» الاجتماع تمخض عنه عدة طروحات ودراسات حول ظاهرة الانتحار اسبابها وتداعياتها وطرق معالجتها لكون هذه الظاهرة تؤثر على واقع المجتمع العراقي الاصيل».

إلى ذلك، اعلنت وكالة شؤون الشرطة القبض على متهم بسرقة 31 مليون دينار وآخرين بالاتجار بالبشر في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان مقتضب تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «تم القبض على متهم بسرقة 31 مليون دينار وأثنين آخرين بالاتجار بالبشر بكمين محكم في العاصمة».

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