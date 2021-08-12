هل القفة تدل على التخلف - محمد مهاجر

2021/08/12 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -كان السودانيون في الماضي يذهبون الى الأسواق وكل منهم يحمل سلة, او قفة, ليضع فيها مشترياته.



اما الان فقد أصبحت هذه الظاهرة نادرة الحدوث في السودان على الرغم من انها أكثر فائدة للبيئة وقد نجد فيها حلا لمشاكل البيئة في سودان اليوم.



ان اهم الأسباب التي جعلت إدارة النفايات معضلة كبيرة هي سوء الإدارة.



والإدارة الجيدة تتطلب إرادة سياسية جيدة وتخطيط ممتاز وتعاون من المواطنين والتجار ورجال الاعمال.



وب ......





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